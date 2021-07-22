Acun Ilıcalı'dan PSV - Galatasaray yayınına dair bir açıklama daha geldi
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV - Galatasaray karşılaşmasını yayımlayan TV8’in sahibi Acun Ilıcalı’dan maç yayınına dair bir açıklama daha geldi.
Dün gece UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda PSV'ye 5-1 mağlup oldu.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'den yayımlanan maçta yayın kesintileri yaşanınca, taraftarlar sosyal medyadan tepkilerini göstermişti.
Maçta sık sık yayının donması, 5-6 dakikalık kesintilerin yaşanması gündem olurken; reklam panolarında kullanılan illegal bahis reklamları ise yayının donma sebebi olarak gösterildi.
TV8 dijital panolar yerine stadyumdaki panoları yayımlamaya başlayınca donma sorunu çözüldü.
Ilıcalı sosyal medya hesabından "PSV - Galatasaray maçında TV’de yayınlanan sanal reklamlar ve yaşanan teknik sorun Hollandalı servis sağlayıcıdan kaynaklanmıştır. Uygulanan sanal reklamlar tamamen bilgimiz dışındadır. TV8’in bir gelir elde etmesi asla söz konusu değildir.." açıklamasını yapmıştı.
Acun Ilıcalı'dan bir açıklama daha geldi. Ilıcalı, "Türkiye’de oynanan maçın yayın hakları nasıl Türk kulüplerininse, Hollanda’da oynanan maçın yayın hakları da onlara aittir. Bize gelen yayın sinyalini ilgili kulübün yayıncı firması sağlamaktadır. Yayıncılar farklı ülkelere farklı yayın sinyalleri gönderebilirler. Türkiye’de oynanan maçın yayın hakları nasıl Türk kulüplerininse, Hollanda’da oynanan maçın yayın hakları da onlara aittir. Bize gelen yayın sinyalini ilgili kulübün yayıncı firması sağlamaktadır. Yayıncılar farklı ülkelere farklı yayın sinyalleri gönderebilirler." ifadelerini kullandı.
Türkiye’de oynanan maçın yayın hakları nasıl Türk kulüplerininse, Hollanda’da oynanan maçın yayın hakları da onlara aittir. Bize gelen yayın sinyalini ilgili kulübün yayıncı firması sağlamaktadır. Yayıncılar farklı ülkelere farklı yayın sinyalleri gönderebilirler. pic.twitter.com/Wo42XZOFVe— Acun Ilıcalı (@acunilicali) July 22, 2021
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