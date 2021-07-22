PSV-Galatasaray maçındaki yasa dışı bahis reklamları RTÜK gündeminde
PSV-Galatasaray maçı sırasında saha kenarındaki dijital reklamlarda Türkiye'de yasak olan yasa dışı bahis şirketlerinin reklamının yapılması tepkilere neden oldu.
PSV-Galatasaray maçının ilk yarısında saha kenarındaki dijital reklamlarda Türkiye'de yasak olan yasa dışı bahis şirketlerinin reklamının yapılması tepkilere neden oldu.
Dijital panolarda Türkiyede yasak olan illegal bahis sitelerinin reklamlarının dönmesi sosyal medya kullanıcıları tarafından Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmük üzere Devlet yöneticilerine şikayet edildi.
Sosyal medya konuyu ısrarla sorgularken RTÜK üyesi gazeteci İlhan Taşçı, saha kenarındaki reklam konusunu gündeme alacaklarını açıkladı.
RTÜK üyesi, gazeteci İlhan Taşçı'nın Twitter'daki açıklaması şöyle:
"PSV -Galatasaray maçında pilot kameradan illegal bahis siteleri reklamı yapan TV8 in bu tavrı görmezden gelinemez RTÜK’ün görevini yapması için Pazartesi gerekli girişimlerde bulunacağım."
TV 8 NE DEDİ?
TV 8 maçın devre arasında konu ile ilgili açıklama yapmıştı. Yaşanan krizin Hollanda kaynaklı olduğunu ifade eden maçın spikeri Melih Gümüşbıçak, reklam panoları hakkında ise "Hollanda'daki yayında uygulanan sanal reklam uygulaması TV8 ile ilgili değil, TV8'in burdan bir gelir elde etmesi mümkün değil. Tamamen Hollanda'dan çıkan yayın bu." dedi.
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