Acun Ilıcalı'dan yeni platformuna yeni transfer
Exxen adını verdiği yeni bir platform kuran Acun Ilıcalı, komedyen Tolga Çevik ile anlaştı. Yeni anlaşmayı sosyal medyadan duyuran Ilıcalı, "Tolgshow 1 Ocak'tan itibaren Exxen'de" dedi.
Program yapımcısı Acun Ilıcalı, yeni kurduğu platformu Exxen için çalışmalara devam ediyor. Birçok ünlü isimle anlaşan ve yakın zamanda programlara başlayacak olan Ilıcalı, yeni platformu hakkındaki gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Son olarak Tolga Çevik ile anlaştığını duyuran Ilıcalı, "Başarılı komedyen Tolga çevik 'Tolgshow' programıyla 1 Ocak'tan itibaren Exxen'de" ifadelerini kullandı.
HASAN CAN KAYA İLE DE ANLAŞTI
Acun Ilıcalı 2 hafta önce de Exxen için YouTube üzerinden yayınlanan programıyla geniş kitlelere ulaşan Hasan Can Kaya ile anlaşmıştı.
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