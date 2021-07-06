Acun Ilıcalı'yla anlaştığı öne sürülen Müge Anlı'dan ilk açıklama

12 yıldan bu yana ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı'nın yeni sezonda, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'e transfer olacağı iddia edilmişti. İddiaya yönelik ilk açıklama Müge Anlı'dan geldi.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2021 Salı, 11:56
Acun Ilıcalı'yla anlaştığı öne sürülen Müge Anlı'dan ilk açıklama
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ATV ekranlarında yayımlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının 12 yıllık sunucusu Müge Anlı'nın, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformuna transfer olacağı iddia edilmişti. 

Eylül ayında yeni sezona başlayacak olan Anlı'dan bu iddiaya yanıt geldi. Konuyla ilgili UçanKuş'a konuşan Müge Anlı, yeni sezonda da Tatlı Sert ile ATV ekranlarında olacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya üzerinden yayılan iddiada Müge Anlı'nın yeni döneme Acun Ilıcalı'nın paralı kanalı olan Exxen'de başlayacağı Acun Ilıcalı'nın bu transfer için kesenin ağzını açtığı öne sürülmüştü.

1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlayan Exxen dijital platformda Acun Ilıcalı son olarak Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayın ihalelerini almıştı.



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