Acun Ilıcalı'yla anlaştığı öne sürülen Müge Anlı'dan ilk açıklama

06 Temmuz 2021 Salı, 11:56

ATV ekranlarında yayımlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının 12 yıllık sunucusu Müge Anlı'nın, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformuna transfer olacağı iddia edilmişti.



Eylül ayında yeni sezona başlayacak olan Anlı'dan bu iddiaya yanıt geldi. Konuyla ilgili UçanKuş'a konuşan Müge Anlı, yeni sezonda da Tatlı Sert ile ATV ekranlarında olacağını belirtti.



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