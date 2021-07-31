Adalet Bakanı Gül'den Konya'daki saldırıya dair açıklama

Bakan Gül, burada yaptığı açıklamada, "Ailenin acısını paylaşmak üzere buradayız. Ailenin acısı bizim acımızdır. Cenaze bizim cenazemizdir. İnanıyoruz ki fail bu anlamda yakalanacak, adalete teslim olacaktır, olay tüm yönleriyle ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.