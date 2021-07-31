Adalet Bakanı Gül'den Konya'daki saldırıya dair açıklama
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'nın Meram ilçesindeki katliamda aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı hakkında açıklamada bulundu.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Konya'da 7 kişinin katledilmesine ilişkin taziye ziyaretine gitti.
Gül, Konya'nın Meram ilçesindeki katliamda aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin "İlk bulgulara göre bu konunun etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitleri var" açıklamasını yaptı.
Bakan Gül, burada yaptığı açıklamada, "Ailenin acısını paylaşmak üzere buradayız. Ailenin acısı bizim acımızdır. Cenaze bizim cenazemizdir. İnanıyoruz ki fail bu anlamda yakalanacak, adalete teslim olacaktır, olay tüm yönleriyle ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- 'İzmir'e meteor düştü' iddiasına açıklama geldi
- Beşiktaş’ta korkutan yangın
- Balkondan atladı, “Ölmedim” diye bağırdı
- Trafikte tehlike saçtı! O anlar kamerada
- Yurttaşlar tramvayda korku dolu anlar yaşadı
- Önce kokladı sonra çaldı! İşte o anlar
- Acı haber geldi... Cansız bedenlerine ulaşıldı
- Düğün yolunda katliam gibi kaza: 5 ölü, 1 yaralı
- Yangından kaçan yavru kaplumbağaya elleriyle su verdiler
- Sokak köpeği av tüfeğiyle vurularak öldürüldü
En Çok Okunan Haberler
- Ormanlar yanarken yürürlüğe giren yasa tartışma çıkardı
- Başkan Sözen provokatörleri duyurdu
- Bodrum’da yangın!
- Sanatçı Nedret Güvenç yaşamını yitirdi
- O orman işçisinden tek cümlelik yorum
- Konya'daki katliamda yeni gelişme
- Feyzioğlu'ndan Konya'daki katliam üzerine açıklama
- Bodrum'da panik: Yangın büyüdü
- İzmir'e meteor düştü iddiası!
- CHP'den Konya'daki katliama tepki