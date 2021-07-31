Adalet Bakanı Gül'den Konya'daki saldırıya dair açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'nın Meram ilçesindeki katliamda aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı hakkında açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2021 Cumartesi, 19:32
Adalet Bakanı Gül'den Konya'daki saldırıya dair açıklama
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Konya'da 7 kişinin katledilmesine ilişkin taziye ziyaretine gitti. 

Gül, Konya'nın Meram ilçesindeki katliamda aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin "İlk bulgulara göre bu konunun etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitleri var" açıklamasını yaptı.

Bakan Gül, burada yaptığı açıklamada, "Ailenin acısını paylaşmak üzere buradayız. Ailenin acısı bizim acımızdır. Cenaze bizim cenazemizdir. İnanıyoruz ki fail bu anlamda yakalanacak, adalete teslim olacaktır, olay tüm yönleriyle ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.


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