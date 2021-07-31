CHP heyeti katliamı araştırmak için Konya'ya gidiyor
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Konya'da ırkçı saldırıların hedefi olan Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin katledilmesine ilişkin heyet kurulması talimatı verdi. CHP heyeti bugün Konya'ya gidecek.
CHP, Konya'da Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin katledilmesine ilişkin Konya Milletvekili Abdüllatif Şener başkanlığında bir heyet kurdu.
CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla kurulan heyette Ankara Milletvekili Levent Gök ve Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer'in de bulunduğu belirtildi. Açıklamada "Heyet, olayın ayrıntılarını araştırmak üzere, 31 Temmuz 2021 Cumartesi günü Konya'da olacak" ifadesi kullanıldı.
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