CHP heyeti katliamı araştırmak için Konya'ya gidiyor

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 01:31

CHP, Konya'da Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin katledilmesine ilişkin Konya Milletvekili Abdüllatif Şener başkanlığında bir heyet kurdu.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla kurulan heyette Ankara Milletvekili Levent Gök ve Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer'in de bulunduğu belirtildi. Açıklamada "Heyet, olayın ayrıntılarını araştırmak üzere, 31 Temmuz 2021 Cumartesi günü Konya'da olacak" ifadesi kullanıldı.