Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'daki katliamda 'derin devlet'e seslendi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da katledilen 7 kişilik aileye ilişkin yaptığı açıklamada, 'derin devlet'e seslendi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Konya'da daha önce de ırkçı olduğu öne sürülen bir saldırıya uğrayan 7 kişilik ailenin katledilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
'Derin devlet' vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "En kıymetli varlığımız Türk-Kürt kardeşliğidir. Ülkemizin çok yükü var biliyorum; kardeş olanların beli bükülür, gönlü bükülmez. Kendini derin devlet olarak görme gafletine düşen çetelere sesleniyorum: Halkımızın kardeşliğini bozma çabanıza kesinlikle izin vermeyeceğiz!" şeklinde konuştu.
Konu hassas olduğu için konuşmak için detayların ortaya çıkmasını beklediğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter adresinden şu mesajları yayımladı:
"Konya’dan korkunç bir katliam haberi aldık. Konu çok hassas olduğu için, detaylar netleşmeden konuşmak istemedim. Abdüllatif Şener Bey’in başkanlığındaki heyetimiz bölgede. Tespitler paylaşılacaktır. Yine de ileride olabilecek yeni provokasyonlarla ilgili düşüncelerimi paylaşayım."
'DERİN DEVLET ÇETESİ'NE SESLENDİ
"En kıymetli varlığımız Türk-Kürt kardeşliğidir. Ülkemizin çok yükü var biliyorum; kardeş olanların beli bükülür, gönlü bükülmez. Kendini derin devlet olarak görme gafletine düşen çetelere sesleniyorum: Halkımızın kardeşliğini bozma çabanıza kesinlikle izin vermeyeceğiz!"
"Bu ülkenin geleceği için mücadele edecek milyonlarca Kuvay-i Milliyeci, vatansever var. Bu ülkeyi sokakta bulmadık biz. Bu iktidar da yolcudur! Ancak devletimiz bakidir ve devletimizi tüm kurumlarıyla birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. Kardeşçe yaşadık ve yaşayacağız."
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