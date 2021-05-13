Adalet Bakanı Gül'den Mescid-i Aksa açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ilişkin, "Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var. İnşallah bayram vesilesiyle insanlık ve hukuk kazanır. Bu vahşet, yeryüzündeki tüm zulümler, haksızlıklar sona erer. Duamız budur" dedi.
Bakan Gül, beraberindeki bayram namazı kıldı.
Cami çıkışında yurttaşlarla bayramlaşıp çocuklara hediye veren Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki vahşet ve barbarlık nedeniyle bayrama hüzünle girildiğini dile getirdi.
Gül, şunları kaydetti:
"Tüm insanlığın, vicdanı olan herkesin, hukuk ve insanlıkla bağdaşmayan tavırlarla ilgili sesini yükseltmesi, uluslararası mekanizmaların bu hukuk dışılığa son vermek için hareket etmesi insanlık adına hepimizin ortak beklentisidir. Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var. İnşallah bayram vesilesiyle insanlık ve hukuk kazanır. Bu vahşet, yeryüzündeki tüm zulümler, haksızlıklar sona erer. Duamız budur."
Bayram sevincinin ülke genelinde yaşandığını aktaran Gül, küslük ve dargınlıkların sona erdiği, birlik ve beraberliğin katlanarak arttığı bir bayram yaşamayı temenni etti.
Bakan Gül, birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, "Pandemi koşullarında bir bayram idrak ediyoruz. İnşallah salgınla geçirdiğimiz son bayram olur. Önümüzdeki bayramlarda sağlık ve sıhhatli bayramlara kavuşuruz. Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum." diye konuştu.
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