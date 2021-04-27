Adalet Bakanlığı duyurdu: Yazılı ve sözlü sınavlar ertelendi
Adalet Bakanlığı, alınan kapanma kararı nedeniyle yazılı ve sözlü sınavlar ertelendiğini duyurdu
Adalet Bakanlığı, 30 Nisan 2021 ile 17 Mayıs 2021 arasındaki yazılı ve sözlü sınavların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Covid-19 salgını kapsamında alınan kararlar ve bu kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge içeriği dikkate alınarak daha önce ilan edilen ve 30 Nisan 2021- 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan; hakim ve savcı adaylığı mülakatları, icra müdür ve müdür yardımcılığı mülakatları, bakanlığımız taşra teşkilatı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavları, bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile ceza ve infaz kurumları sürekli işçi ve sözleşmeli personel alımına ilişkin boy- kilo ölçümü, uygulamalı veya sözlü sınavları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihleri ilgili Adalet Komisyonları ve Bakanlığımızca daha sonra duyurulacaktır" denildi.
Video Haberler
- Mezarlık ziyaretine gitti, hayatının şokunu yaşadı
- Fatsa'da ağaç kıyımı devam ediyor! 300 ağaç kesildi
- Antalya’da çöp konteynerinde bulundu
- Vebitcoin’in CEO’sunun dansöz oynatma görüntüleri
- Astronot Rubins’e hediye edilecek Van kedisi
- Kaftancıoğlu'ndan Göksu'ya videolu yanıt
- Kağıt toplayıcısına 45 yıla kadar hapis istemi
- Tam kapanmanın ardından Erdoğan'ın gündem olan konuşması
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
En Çok Okunan Haberler
- Tam kapanmada alkol satışı yasaklandı!
- Kripto devi Binance'dan 'TL' açıklaması
- Soylu'dan tam kapanmayla ilgili denetim açıklaması
- Güney Kore'den 'kripto para' kararı
- Tam kapanmadaki 'kilit nokta'yı açıkladı
- Tam kapanma genelgesinde dikkat çeken 'market' detayı
- İçişleri, tam kapanmadan kimlerin muaf olacağını duyurdu
- ABD'den ikinci 'soykırım' açıklaması
- Babacan erken seçim için tarih verdi
- Sedat Peker’in toplattığı kitap