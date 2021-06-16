Adalet Bakanlığı'nda milyonluk skandal! AKP'lilere ihale akıyor

16 Haziran 2021 Çarşamba, 10:23

İstanbul Adliyesi, "Covid-19 ile mücadele kapsamında" 74 adet temizlik personeli hizmeti alımı için 1 Mart’ta ihale açtı. Temizlik personelinin yanı sıra temizlik malzemesini de kapsayan hizmet alımı ihalesi pazarlık yöntemiyle gerçekleştirildi.

İki şirketin ihale dosyası satın aldığı ihaleye sadece UCS isimli şirket teklif verdi ve ihale, tekliflerin toplanması için belirlenen 1 Mart’tan yalnızca bir gün sonra karara bağlandı. UCS ile İstanbul Adliyesi Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları birimi arasında 2 Mart’ta 516 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

TEK İHALE YARIM MİLYON

Birgün'den Mustafa Bildircin imzalı habere göre, İstanbul Adliyesi Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları, 31 Mart’ta benzer bir ihalenin daha duyurusunu yaptı. İdare, Covid-19 ile mücadele kapsamında nisan ayı için 74 adet temizlik malzemesi alınacağını duyurdu. Bu ihale de kamu ihalelerinde istenmeyeni eleme aracı olduğu gerekçesiyle eleştirilen pazarlık yöntemiyle gerçekleştirildi. İhale için üç şirket ihale dosyası satın alırken ihalenin tek teklif vereni yine UCS isimli şirket oldu. İhale aynı gün sonuçlandırıldı, 31 Mart’ta şirket ile idare arasında 542 bin 148 TL’lik anlaşma sağlandı.

Eski AKP milletvekili ve eski İBB Meclis Üyesi Ali Turan’ın akrabalarına ait şirketin bir ay içinde aldığı iki farklı kamu ihalesinin toplam bedeli 1 milyon 58 bin TL’ye ulaştı.

AKP DÖNEMİNDE İBB’DEN MİLYONLUK İHALELER

İhaleyi alan, tanıdık şirket, Ali Turan’ın AKP’den meclis üyesi ve milletvekili olduğu dönemde de İBB’den çok sayıda ihale aldı. Şirketin yalnızca 2010 yılında İBB’den aldığı ihalelerin toplam bedelinin 20 milyon TL olduğu öğrenildi. Ali Turan'ın oğlunun, kardeşinin ve akrabalarının ortak olduğu şirketler de meclis üyesi ve milletvekili olduğu dönemde İBB, İDO ve İSPARK'tan aldıkları milyonlarca liralık ihaleler ile gündeme geldi.