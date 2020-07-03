Adalet Komisyonu'nda konuşan Altay'dan TBMM kapısındaki müdaheleye tepki: Polis haddini bilsin

03 Temmuz 2020 Cuma, 16:51

AKP ve MHP’nin çoklu baro teklifine karşı TBMM kapısındaki bariyerler arasında bekleyen baro başkanları ile görüşmek istediğini söyleyen gazeteci Sibel Hürtaş’ın gözaltına alınması Adalet Komisyonu gündemine geldi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “Bir kadın gazetecinin darp edilerek gözaltına alınması kabul edilebilir değildir. Derhal serbest bırakılmalıdır” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Türkiye’nin hiçbir yerinde tepki hakkını kullanmak isteyenlere polisin şiddet ve cebir kullanması kabul edilebilir değildir. Sizden talebimiz Çankaya kapısındaki polisin insanileşmesi konusundadır. Polisin Çankaya kapıda bariyer kurması milletvekillerine saygısızlığı kabul etmeyiz. Meclis Güvenlik Müdürü ile görüşün, polis haddini bilsin” diye konuştu.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Birkaç vekilimizin aracında misafir olduğu görülmüş, o yüzden yoğun olarak güvenlik alındı. Meclis Başkanlığı ile birlikte de konuşabiliriz” diye savundu.

Bunun üzerine Altay, “Benim derdim polislerin milletvekillerine ve gazetecilere yönelik saygısızlığı ve küstahlığıdır” derken, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, “Milletvekillerinin aracı aranamaz, bu Anayasa’ya aykırı bir usuldur. Bir polis araştırma yapıyorsa Anayasa ihlali yapıyordur” ifadelerini kullandı.