Avukatlara biber gazlı müdahale!

03 Temmuz 2020 Cuma, 13:34

Ankara Valiliği’nin “Büyük Savunma Mitingi” öncesi aldığı 15 gün süreliğine eylem ve gösteri yasağı ilan etmesi nedeniyle Ankara Barosu yazılı açıklama yaparak, avukatları suç duyurusunda bulunmak için Sıhhıye Adliyesi’ne çağırdı.

Ankara Barosu’ndan yapılan açıklamada, bugün düzenlenmesi planlanan “Savunma Mitingi”nin valilik kararıyla engellendiği, Anıt Park’ın ise tamamen kapatılması nedeniyle mitingin gerçekleşme imkanının olmadığı belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada, hem eylem yasağı hem de Ankara’ya 300 metre kala şehre girişi engellenen baro başkanları anımsatılarak, “Bu hukuksuzluk mesleğimize ve tüm meslektaşlarımıza yönelmiştir. Suç duyurusuna imza vermek isteyen meslektaşlarımızı saat 15:00’te Ankara Sıhhıye Adliyesi’ne bekliyoruz” denildi.

AVUKATLARIN ÇAĞRISI MİTİNGE DÖNÜŞTÜ

Baro başkanları ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen avukatlar, suç duyurusunda bulunmak için adliye önünde toplandı. Polisin kurduğu barikatlardan kontrollü şekilde geçen avukatlar Ankara Adliyesi önünde suç duyurusunda bulunmak için toplandı. Polisin kurduğu barikatlardan kontrollü şekilde geçen avukatlar Ankara Adliyesi önünde dilekçe işlemeni mitinge dönüştürdü. “Savunma susturulamaz” yazılı pankart ve dövizler taşıyan avukatlar, “Hak, hukuk adalet. Savunma susturulamaz. Feyzioğlu istifa” sloganları attı.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Adliye önünde toplanan avukatlara, polis biber gazlı müdahalede bulundu. Gözaltına alınan avukatların olduğu iddia edildi.