Fenerbahçe, Min-Jae Kim'le sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Güney Koreli stoper Min-Jae Kim'le 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Süper Lig'de yeni sezondaki ilk maçında pazar günü Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bir transferi daha açıkladı.
Transfer döneminde şu ana kadar Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Steven Caulker ve Serdar Dursun'u kadrosuna katan Fenerbahçe, Min-Jae Kim'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Fenerbahçemiz, Çin’in Pekin Guoan takımından savunma oyuncusu Min-Jae Kim’i kadrosuna katmıştır.
Kulübümüzle 4 yıllık anlaşma imzalayan 1996 doğumlu stopere Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.
Sahip olduğu 28 kupa ile kardeş ülke Türkiye’nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçemize hoş geldin Min-Jae Kim!"
Fenerbahçe'nin paylaşımı:
Ailemize hoş geldin Min Jae Kim! ????— ????? (@Fenerbahce) August 13, 2021
??? ??? ???? ?????! pic.twitter.com/a2jf5kDiTu
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