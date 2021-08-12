Adana Demirspor, Birkir Bjarnason transferini açıkladı

Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, Birkir Bjarnason'u kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2021 Perşembe, 20:51
Adana Demirspor, Birkir Bjarnason transferini açıkladı
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Adana Demirspor'un sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Birkir Bjarnason ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. 

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İzlanda Milli Takımı oyuncusu 33 yaşındaki Bjarnason ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bjarnason'un son olarak Bresica forması giymişti.

Adana Demirspor'un paylaşımı:


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