Adana Demirspor, Birkir Bjarnason transferini açıkladı
Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, Birkir Bjarnason'u kadrosuna kattı.
Adana Demirspor'un sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Birkir Bjarnason ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İzlanda Milli Takımı oyuncusu 33 yaşındaki Bjarnason ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Bjarnason'un son olarak Bresica forması giymişti.
Adana Demirspor'un paylaşımı:
Kulübümüz son olarak Brescia forması giyen İzlanda Milli Takımı oyuncusu 33 yaşındaki Birkir Bjarnason ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin #Bjarnason! pic.twitter.com/k8JhvXDwv5— Adana Demirspor ????? (@AdsKulubu) August 12, 2021
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