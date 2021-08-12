Beşiktaş, Rachid Ghezzal transferini açıkladı
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal'ın bonsverisinin alındığını açıkladı.
Siyah-beyazlı takımdan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Rachid Ghezzal transferine ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Ghezzal'ın bonservisi için Leicester City'e 3 milyon Avro ödeme yapılacağı belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Leicester City Futbol Kulübü'nden 2020-2021 sezonu için bir yıllığına geçici olarak kiralanan profesyonel futbolcu Rachid Ghezzal'ın transfer hakları Kulübü'müz tarafından 3.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır.
Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır."
Beşiktaş'ın paylaşımı:
O nereye geleceğini bilir. ??#AklınYoluBir ??— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 12, 2021
Evine hoş geldin Rachid Ghezzal ?? pic.twitter.com/RY4EVzlZfP
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