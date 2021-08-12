Beşiktaş, Rachid Ghezzal transferini açıkladı

12 Ağustos 2021 Perşembe, 19:05

Siyah-beyazlı takımdan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Rachid Ghezzal transferine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Ghezzal'ın bonservisi için Leicester City'e 3 milyon Avro ödeme yapılacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Leicester City Futbol Kulübü'nden 2020-2021 sezonu için bir yıllığına geçici olarak kiralanan profesyonel futbolcu Rachid Ghezzal'ın transfer hakları Kulübü'müz tarafından 3.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır.

Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır."

Beşiktaş'ın paylaşımı: