Beşiktaş'ın Rizespor kamp kadrosunda Alex Teixeira yer almadı

Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yeni transfer Alex Teixeira yer almadı.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2021 Perşembe, 20:37
Beşiktaş'ın Rizespor kamp kadrosunda Alex Teixeira yer almadı
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2021-22 Süper Lig Sezonu'ndaki ilk maçında yarın Çaykur Rizespor'la karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı takımın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan kamp kadrosunda Alex Teixeira yer almazken yeni transferlerden Valentin Rosier, Salih Uçan, Kenan Karaman ve Mehmet Topal kadrodaya dahil edildi.

GHEZZAL'IN LİSANSI ÇIKTI

Beşiktaş'ın bugün açıkladığı Rachid Ghezzal da yarın, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Çaykur Rizespor'a karşı mücadele edecek. 

Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında Beşiktaş, yarın 20.30'da Çaykur Rizespor'u Vodafone Park'ta ağırlayacak.

Beşiktaş'ın paylaşımı:


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