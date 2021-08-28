Adana Demirspor, evinde Konyaspor ile berabere kaldı | 1-1
Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig 'in 3. haftasında Adana Demirspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor sahasında 1-1 berabere kaldı. Adana ekibi mücadelenin 59.dakikasında Assombalonga ile öne geçerken, İttifak Holding Konyaspor'un 83.dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın golüne engel olamayarak karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı.
Süper Lig'de muhteşem bir başlangıç yapan İttifak Holding Konyaspor, 7 puanla yenilmezlik serisini devam ettirdi. Transfer sezonuna damga vurarak adından söz ettiren Adana Demirspor ise puanını 2'ye yükseltti.
Milli takım arası sonrası Adana Demirspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılacakken, Konyaspor evinde ligin yeni ekiplerinden Altayspor ile karşılacak.
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