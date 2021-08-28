Adana Demirspor, Marcelo ve Simon Deli transferlerinde sona yaklaştı
Süper Lig’de Adana Demirspor’un Marcelo ve Simon Deli transferlerini kısa süre içinde açıklayacağı beliritldi.
beIN Sports’ta yer alan habere göre ligin yeni ekiplerinden Adana Demirspor, iki transferi daha açıklamaya hazırlanıyor.
Bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Marcelo ve Club Brugge forması giyen Simon Deli’nin Adana’ya geldiği ve iki oyuncuyla da anlaşma sağlandığı belirtildi.
14 TRANSFER AÇIKLANDI
Uzun bir aradan sonra yükseldiği Süper Lig’de kadrosunu Mario Balotelli, Benjamin Stambouli ve Younes Belhanda gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Adana Demirspor, şu ana kadar 14 transfer açıkladı.
Marcelo ve Simon Deli transferlerinin tamamlanması halinde Adana ekibi bu sezonki 16. transferini yapacak.
BEŞİKTAŞ’TA 2 KUPA KAZANDI
Beşiktaş formasıyla çıktığı 61 maçta 5 gol kaydeden Marcelo, siyah-beyazlı takımla 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Brezilyalı oyuncu 2017’de 7 milyon Avro karşılığında Ligue 1 ekiplerinden Lyon’a transfer olmuştu.
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