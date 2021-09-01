Adana Demirspor, teknik direktör Vincenzo Montella ile anlaştı.

01 Eylül 2021 Çarşamba, 17:17

Adana Demirspor, Samet Aybaba'dan boşalan koltuğa İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'yı getirdiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz daha önce Fiorentina, Sevilla, Milan, Sampdoria ve Roma takımlarını çalıştıran teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'e 26 yıl aradan sonra tekrar geri dönen Adana Demirspor, bu sezon ligde oynadığı 3 maçtan da galibiyet alamayarak 2 puanda kaldı.

Kulübümüz daha önce Fiorentina, Sevilla, Milan, Sampdoria ve Roma takımlarını çalıştıran teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma imzalamıştır. pic.twitter.com/WkyYVZLDNI — Adana Demirspor ????? (@AdsKulubu) September 1, 2021







