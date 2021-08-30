Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Rıdvan Yılmaz açıklaması

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:03

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Cumhuriyet.com.tr'nin sorularını yanıtlayarak, "Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz için kiralama teklifi yaptık, yanıt bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Balotelli, Belhanda, Assombalonga, Simon Deli gibi isimlerle sözleşme imzalayarak transfer gündemine damga vuran Adana ekibi, siyah-beyazlıların genç yıldızını kadrosuna katmak için çaba sarf ediyor.

Beşiktaş yönetiminin ise 20 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmak istediği iddia ediliyor.



