Demirspor'a David Luiz'den kötü haber

Balotelli, Belhanda gibi isimleri alan Adana Demirspor'un ilgilendiği Arsenalli stoper David Luiz'i Fransızlar istiyor.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2021 Salı, 08:51
Demirspor'a David Luiz'den kötü haber
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Adana Demirspor'da Luiz transferi açmaza girdi.

Balotelli, Belhanda gibi isimleri alan Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor'un ilgilendiği Arsenalli stoper David Luiz'i Fransızlar istiyor.

Marsilya, Luiz'e 2 yıllık sözleşme önerdi. Marsilya teknik direktörü Jorge Sampaoli, oyun planını Luiz'e göre yapacağını açıkladı.


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