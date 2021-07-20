Demirspor'a David Luiz'den kötü haber
Balotelli, Belhanda gibi isimleri alan Adana Demirspor'un ilgilendiği Arsenalli stoper David Luiz'i Fransızlar istiyor.
Adana Demirspor'da Luiz transferi açmaza girdi.
Balotelli, Belhanda gibi isimleri alan Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor'un ilgilendiği Arsenalli stoper David Luiz'i Fransızlar istiyor.
Marsilya, Luiz'e 2 yıllık sözleşme önerdi. Marsilya teknik direktörü Jorge Sampaoli, oyun planını Luiz'e göre yapacağını açıkladı.
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