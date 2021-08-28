Adana Demirspor'dan Simon Deli açıklaması
Adana Demirspor, Slavia Prag ve Club Brugge forması giyen Simon Deli ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Arka arkaya transfer açıklamaları yapan Adana Demirspor, son olarak Slavia Prag ve Club Brugge forması giyen Simon Deli ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Adana Demirspor, yaptığı açıklamada, "Kulübümüz Slavia Prag ve Club Brugge formasını giyen Simon Deli ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadelerini kullandı.
Kulübümüz Slavia Prag ve Club Brugge formasını giyen Simon Deli ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Aramıza hoş geldin Deli #SenDeliBizDeli pic.twitter.com/J7KA5NoFCU— Adana Demirspor (@AdsKulubu) August 28, 2021
14 TRANSFER AÇIKLANDI
Uzun bir aradan sonra yükseldiği Süper Lig’de kadrosunu Mario Balotelli, Benjamin Stambouli ve Younes Belhanda gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Adana Demirspor, şu ana kadar 14 transfer açıkladı.
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