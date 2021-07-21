Wesley Sneijder ve Nordin Amrabat'tan Galatasaray'a ziyaret

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 14:44

Galatasaray'ın eski futbolcuları Wesley Sneijder ve Nordin Amrabat, sarı-kırmızılı ekibi PSV Eindhoven ile bu akşam deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu maçı öncesinde eski takımlarını ziyaret etti.

Teknik direktör Fatih Terim, teknik ekip ve futbolcularla görüşen Sneijder ve Amrabat'ın ziyareti sırasında duygusal anlar yaşandı.

SNEIJDER: "ÜMİT EDİYORUM Kİ DÖNECEĞİM"

Ziyaret sırasında GSTV'ye konuşan 37 yaşındaki Sneijder, Galatasaray'a başarılar diledi:

"Yıllar sonra buraya gelmek, eski dostlarımı görmek, hocamı görmek çok güzel oldu. Burada çok güzel başarılar elde ettik. Ben tekrar sahada, takımımı destekliyor olacağım. Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde görmeyi çok istiyorum. PSV maçı zor geçecek, iyi takımlar ama önemli iki oyuncuları da yok. Bu da bence Galatasaray için avantaj olacak. Kalbim Galatasaray ile beraber."

2013 ve 2017 yılları arasında Galatasaray forması giyen eski futbolcu, taraftarlara ise şu mesajı yolladı:

"Galatasaray taraftarını çok seviyorum ve kalbimde inanılmaz farklı bir yerleri var. Ümit ediyorum ki tekrardan Galatasaray'a döneceğim."

AMRABAT: "TERİM VARSA ÜMİT VARDIR"

2012 ve 2015 yılları arasında Galatasaray'da aralıklarla oynayan ve son olarak Al-Nasr forması giyen 34 yaşındaki Nordin Amrabat ise şunları söyledi:

"Hocamı ve eski takım arkadaşlarımı görmek çok güzel. Fatih Terim hocamla aram hala çok iyi. Fatih Terim mükemmel bir insan. Bütün kalbim ve dualarım Galatasaray ile. PSV maçı zor ama Fatih Terim varsa ümit her zaman vardır. Galatasaray iyi oynayacaktır."

Wesley Sneijder, takımda oynadığı dönemde beraber çalıştığı tercüman Mert Çetin ile fotoğraf çektirdi: