Galatasaray'dan PSV Eindhoven maçı öncesi "taraftar" açıklaması

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 15:31

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu’nda PSV Eindhoven ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde Hollanda'da bulunan sarı-kırmızılı taraftarlara uyarıda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sevgili taraftarlarımızın dikkatine,

UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu’nda PSV Eindhoven ile deplasmanda oynayacağımız maça UEFA kuralları gereği deplasman taraftarı alınmayacaktır.

Hollandalı yerel otoritelerinin aldığı karar doğrultusunda ev sahibi veya deplasman tribünü fark etmeksizin herhangi bir Galatasaray materyali (forma, atkı vs.) ile stadyuma kabul edilmeyecek taraftarlarımızın şehir merkezinde, takım oteli önünde ve stadyum çevresinde toplu hareket etmemeleri önemle rica olunur."

Karşılaşma, Türkiye saati ile bu akşam 22.00'de başlayacak.