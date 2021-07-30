Adana Demirspor'u Luiz heyecanı sardı

30 Temmuz 2021 Cuma, 07:45

Adana Demirspor’un, David Luiz’i kadrosuna katmak istediği haberleri gündemden bir türlü düşmüyor. Bu konuda son iddia İtalya’dan geldi.

Avrupa transfer piyasasının nabzını yakından tutan gazeteci Nico Schira, Süper Lig temsilcisinin taraftarlarını heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Schira attığı tweette şu bilgiyi paylaştı:

“Adana Demirspor, Brezilyalı yıldız oyuncu David Luiz ile yıllık 4 milyon Avro karşılığında anlaşmaya vardı. Adana Demirspor oyuncu ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalayacak.”

Bu durum gözleri yeniden mavi-lacivertlilerden gelecek açıklamaya çevirdi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak geçtiğimiz günlerde “Taraftarlara sesleniyorum; biz hazırız, siz de hazırlanın. Dünya yıldızı Balotelli'yi transfer ettik. Belhanda'yı kadromuza kattık. 3-4 oyuncuyu daha transfer edeceğiz. David Luiz ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bakalım, hayırlısı diyelim" ifadelerini kullanmıştı.