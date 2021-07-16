Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı: Umut Meraş ile görüşüyoruz
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfere tüm hızıyla devam edeceklerinin mesajını verdi.
Belhanda ve Balotelli gibi yıldızlarla anlaşan Adana Demirspor, transfere tüm hızıyla devam etmek istiyor.
En son Arsenal forması giyen dünyaca ünlü yıldız David Luiz için, “David Luiz ile görüşmeler devam ediyor. İnşallah sonuçlandırmaya çalışacağız. Ücretleri yüksek olunca biraz müzakere etmek gerekiyor" açıklamasını yapan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transferlerle ilgili bir açıklama daha yaptı.
Radyo Bir'e konuk olan Murat Sancak, "Umut Meraş ile görüşüyoruz ama onun da bir bonservis bedeli var. Biraz zor bir transfer. Geliyor diyemeyeceğiz. Şimdi David Luiz’i alırsak zaten sol bek de almayabiliriz. David Luiz'e teklifimizi yaptık ama aramızda uçurum var. Bakalım eğer uzlaşabilirsek evet, gündemimizde." ifadelerini kullandı.
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