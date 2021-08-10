Adana Demirspor’un Fenerbahçe mesaisi sürüyor

Adana Demirspor, Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

İHA
10 Ağustos 2021 Salı, 07:45
Adana Demirspor’un Fenerbahçe mesaisi sürüyor
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15 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe’yi Yeni Adana Stadyumu’nda ağırlayacak olan mavi-lacivertli ekip hazırlıklarına devam ediyor. Adana Demirspor Tesisleri’nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra antrenman 5’e 2 top kapma, ayak tenisi ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmaları ve çift kale maçla tamamlandı.
Adana Demirspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


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