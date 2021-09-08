Adana’da FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı kararı

08 Eylül 2021 Çarşamba, 09:05

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti FETÖ’ye yönelik operasyonu başlattı.

Eş zamanlı yapılan baskınlar neticesinde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin, FETÖ adına faaliyet yürüten mahrem imamları ile gizli haberleşme yöntemlerinden olan Ankesör/Büfe ile ardışık aramalar yaptığı, FETÖ içerisinde faaliyet yürüttükleri iddia ediliyor.



