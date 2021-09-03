Eski MHP Genel Başkan Yardımcısına FETÖ soruşturması

03 Eylül 2021 Cuma, 14:53

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki unsurları arasında gizli haberleşme ağı olarak kullandığı iddia edilen ankesörlü telefon hatlarıyla ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre; Bu soruşturmalar kapsamında, İstanbul merkezli başlatılan soruşturmalarda 5 bin 167 emekli veya muvazzaf Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun ankesörlü hatlar üzerinden en az iki kez ardışık aramasının bulunduğu belirlendi.

İSTANBUL MERKEZLİ SORUŞTURMA

Nisan ayında İstanbul merkezli başlatılan soruşturmalarda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yakup Ali Kahveci’nin imzası bulunuyor.

"HAM VERİLER, DETAYLI İNCELEME YAPILMALI" NOTU

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın yaptığı çalışmalar sonucunda çıkarılan 5 bin 167 kişilik yeni listede ismi yer alan emekli veya muvazzaf TSK mensupları hakkındaki verilerin ham veriler olduğuna dikkat çekildi ve detaylı değerlendirmelerin yapılması gerektiği vurgulandı.

TÜRKEŞ'İN YARDIMCISI DA LİSTEDE

Bu listeye giren isimlerden biri de emekli binbaşı Ferruh Sezgin. 1987 yılında binbaşı rütbesindeyken emekliye ayrılan Sezgin, 12 Eylül darbesinden sonra kurulan Milliyetçi Çalışma Partisi’nde (MÇP) siyasete atıldı. MÇP daha sonra ismini geleneksel ismiyle değiştirip Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adını aldı.

BAHÇELİ DÖNEMİNDE DE MYK ÜYESİYDİ

Alparslan Türkeş’in Genel Başkanlığı döneminde 1987 ve 1993 yılları arasında hem MÇP hem de MHP’de Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Sezgin, Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı olduktan sonra da bir dönem Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliği yaptı.

"GÜLEN'İN RESMİNİ GÖRÜNCE MİDEM BULANIYOR"

Bundan tam 34 yıl önce TSK’dan emekli olan Sezgin, isminin ankesör soruşturmasında yer almasıyla ilgili Independent Türkçe’ye şu değerlendirmeyi yaptı:

Ankesör soruşturmalarıyla ilgili kapsamlı bir bilgim yok. Ama ben Fethullah Gülen’in fotoğrafını bile görünce midesi bulanan birisiyim.

ANKESÖR SORUŞTURMALARI

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 14 Kasım 2019’da verdiği kararında ankesör soruşturmalarıyla ilgili kriterlerini belirledi. Kararda, ankesörle yapılan ardışık aramaların hangi kriterlere göre, kişinin örgütle bağlantısını gösteren hukuka uygun delil sayılacağı şöyle sıralandı:

1- Mahrem imamların büfe/ankesörlü sabit telefon hattı ile hedef şahıslarla görüşmelerinde gizliliği sağlamak için arayacağı kişinin telefon numarasını çeşitli şifreleme metotları kullanarak kaydetmesi,

2- Aramaların tek taraflı ve kısa süreli olması veya sadece çağrıdan ibaret bulunması,

3- Aranan askerlerin genellikle rütbelerinin ve bağlı bulunduğu kuvvetlerin denk olması,

4- Aramanın mesai saatleri dışında yapılması,

5- Sorumlu şahsın, hedeflerin kaybolmasını sağlamak amacıyla askeri personeli aradıktan sonra tedbir amaçlı ilgisiz ve alakasız kişileri de ankesörle araması,

6- Aramanın 15 gün, ayda veya 2 ayda bir kez olmak üzere periyodik olması,

7- Mahrem imamın sorumlusu olduğu asker şahıs veya şahıslarla aynı ilde ikamet etmesi ve aynı ildeki sabit hatlarla iletişim kurması,

8- Aranan asker şahısların hatların takılı bulunduğu cihazların toplantı yerine götürülmemesi veya götürülse bile kapalı tutulması.