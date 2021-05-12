Adana'da linç girişimi: Tekme tokat dövüldü, bankaya sığındı
Adana'da Metin Demir (20) caddede karşılaştığı grubun saldırısına uğradı. Caddedeki bir banka şubesine sığınan Demir, hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan Metin Demir, Şinasi Efendi Caddesi'nde yürüdüğü sırada bir grupla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce yaklaşık 10 kişilik grup, Metin Demir’i tekme- tokat darbetmeye başladı.
Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı yumruk, tekme ve tokat darbeleriyle yaralanan Demir, caddedeki banka şubesine sığınırken, grup olay yerinden kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı Demir'i, Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Bölgeye gelen polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.
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