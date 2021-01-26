Adana'da mobilya atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

26 Ocak 2021 Salı, 02:08

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Atölyeden yükselen alevler, bitişikteki üç katlı evin alt katlarına sıçradı.

Binanın birinci katı tamamen, ikinci katı ise kısmen yanarken alevlerin sardığı atölyedeki Baron isimli köpek sırtından yaralandı.

Yangın yerinden çıkartılan köpek, bindirildiği minibüste sahibi tarafından sakinleştirildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.