Adana'da orman yangını
Adana’nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapıkaya Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangını çıktı. Yangını gören köylüler durumu hemen Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yangına 5 helikopter ve 1 uçak ile havadan, 55 arazöz ve 210 işçi ile de karadan müdahaleye başlandı.
Adana'da orman yangını— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 3, 2021
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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