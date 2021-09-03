Adana'da orman yangını

Adana’nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İHA
03 Eylül 2021 Cuma, 18:55
Adana'da orman yangını
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapıkaya Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangını çıktı. Yangını gören köylüler durumu hemen Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yangına 5 helikopter ve 1 uçak ile havadan, 55 arazöz ve 210 işçi ile de karadan müdahaleye başlandı.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


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