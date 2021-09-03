03 Eylül 2021 Cuma, 18:55

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapıkaya Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangını çıktı. Yangını gören köylüler durumu hemen Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yangına 5 helikopter ve 1 uçak ile havadan, 55 arazöz ve 210 işçi ile de karadan müdahaleye başlandı.

Adana'da orman yangını — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 3, 2021

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.