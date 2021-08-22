Adanaspor'dan kontrolsüz güç kullanımına tepki! Adana Demirspor yanıt verdi!

22 Ağustos 2021 Pazar, 17:22

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, dün akşam Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldığı maçta, Yeni Adana Stadyumu'nda emniyet güçleri ile yaşanan olaylara dair bir açıklama yayımladı. Turuncu-beyazlıların ezeli rakibi Adana Demirspor, bu açıklamaya başka bir açıklamayla cevap verdi.

ADANASPOR: "SİSTEMATİK YILDIRMA POLİTİKASI UYGULANMAKTA"

İlk olarak Adanaspor'un açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuoyuna,

21.08.2021 tarihinde Adanaspor'umuzun ev sahibi olduğu Gençlerbirliği maçı öncesinde, Adana Emniyeti tarafından Adanaspor camiasına sistematik bir şekilde yıldırma politikası uygulanmıştır. Hatta deplasman misafirimiz olan Gençlerbirliği kulübüne de, aynı şekilde bir spor müsabakasında yaşanmaması gereken davranışlar sergilenmiştir.

Maç öncesi misafir takım taraftarına ait pankartın önce prosedür gerekçesi ile alınmayacağı belirtilmiş, akabinde sanki bu gerekçe yokmuş gibi, iki kulübün müdahalesi sonucu asılmasına müsaade edilmiştir. Öte yandan Adanaspor kulüp doktorumuza, maç öncesi stada girişte çeşitli bahanelerle işini zorlaştırma ve gözaltı işlemi yapılmaya çalışılmıştır.

Olay yerine gelen ve 16 yıldır bilfiil Adanaspor kulüp başkanlığını yürüten Bayram Akgül'e hitaben, haddini aşan davranışlarda bulunulmuştur. Ayrıca maça gelen taraftarlarımıza sanki bir spor müsabakasına gelen bir topluluk değil de, eyleme gelen bir topluluğa yapılan muameleye benzer davranış sergilenmiştir.

En acısı, pandemi döneminde tüm Türk kamuoyunun bildiği üzere şehirde bulunan iki kulüpten biri olan A. Demirspor A.Ş. kulübüne sistematik müsamaha, Adanaspor Kulübü'ne ise sistematik yıldırma politikası uygulanmaktadır.

Neticede, 1954 yılında kurulan ve binlerce Adanalının desteklediği, altyapısında 2000’e yakın Adanalı genç sporcunun bulunduğu Adanaspor camiası bu şehirde yok sayılmaya çalışılıyorsa, Adanaspor yönetimi ve büyük Adanaspor taraftarı birlikte en güzel cevabı verecektir."

ADANASPOR TARAFTARI: "BASKI, SİYASİ ŞOVA DÖNÜŞTÜ"

Adanaspor tribün gruplarından Turbeyler ise, açıklamasında emniyet güçlerine tepki gösterdi.

"Siz hepiniz, biz Adanaspor" başlıklı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Adanasporumuz - GençIerbirliği karşılaşması öncesi ve sonrasında yapılan tahrik etme boyutunda bilinçli yıldırma politikası, gün geçtikçe dozunu arttırmaktadır.

Uygulamalar baskı boyutunu aşıp tamamen siyasi şov boyutuna dönüşmüştür. Taraftarlarımız maç öncesi otoparklara giriş sorunuyla başlayarak, bileti olmasına rağmen içeri alınmayarak Adana Emniyeti'nin taraflı ve tahrik edici tutumlarına maruz kalmıştır. Adamlık değil, adamcılık yapma niyetinde olan, bu kutsal üniformaya yakışmayacak hareketlerde bulunan görevli personelleri taraftarlarımıza olan yıldırma politikasından dolayı şiddetle kınıyoruz.

Ülke olarak birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde atanmışların bir an önce bu davranışlarından vazgeçmelerini temenni ediyoruz."

ADANA DEMİRSPOR: "FARKLI AMAÇLARA HİZMET EDİYOR"

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor ise, Adanaspor'un açıklamalarına şu ifadelerle cevap verdi:

"Liglerin başladığı ve futbolseverlerin sınırlı sayıda dahi olsa maçları izleme şansı olduğu bu günlerde Adanaspor A.Ş.'nin , Gençlerbirliği ile oynanan müsabaka sonrası kulübümüzün de adının geçtiği bir açıklama yayınlaması bizleri fazlasıyla üzmüştür.

Pandemi sürecinde, insan sağlığının her şeyden önce geldiği bir durumda ilk resmi müsabakamız olan Fenerbahçe maçında TFF'nin belirlediği kriterlere uymadıkları gerekçesiyle (Passolig ve kombine biletleri olmasına rağmen) yaklaşık 2300 taraftarımız stadyuma giriş yapamamış, 3000 seyircimiz de stadyuma gelmemiştir. Karşılaşmayı 10.340 taraftarımız, kriterlere uygun bir şekilde izlemiştir. Buna rağmen, emniyet güçlerini ve Adana Demirspor'u töhmet altında bırakan bu açıklamayı kınıyoruz.

Farklı amaçlara hizmet ettiğini düşündüğümüz bu açıklamayı talihsizlik olarak değerlendiriyor, Adanaspor A.Ş. başkan ve yöneticilerine 'Sağduyu' çağrısında bulunuyoruz. Unutulmamalıdır ki, Süper Lig'in ilk haftasında seyirci sayısı sıralamasında birinci olan Adana Demirspor'umuz, TFF'nin belirlediği kriterlere uygun bir şekilde davranmaya devam edecektir.

Bugün şehrimizin adı dünyada konuşulmaya başlanmış ve Adana Demirspor 'marka' olma yolunda ilerlemektedir. Büyük taraftarımızın da desteğiyle her engeli aşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

TARAFTAR: "GÜVENDİĞİNİZ PADİŞAHINIZ DEVRİLİR"

Adanaspor'un Turbeyler Grubu ise, bir açıklama daha yayımlayarak ezeli rakipleri Adana Demirspor'a cevap verdi.

"Önceliğiniz siyaset" başlıklı açıklama şu şekilde:

"Tarafımızca yapılan açıklamaları demagoji yaparak farklı yerlere çekmeye çalışan şehrin şımarık çocuklarına hatırlatırız ki, ülke olarak önceliğimizin sağlık olduğu 17 günlük tam kapanma döneminde tüm tedbir ve kuralları, siyasi güç ve yetkileri kullanarak hiçe sayan bu zihniyetin Balıkesirspor karşılaşmasına binlerce kişiyi illegal bir şekilde birilerinin talimatıyla stada sokarken önceliği neydi?

Ülkemizde sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere karşı cezai işlem uygulanırken, şehrin bir diğer ucundaki stadyuma binlerce kişi elini kolunu sallaya sallaya nasıl bu kadar rahat ulaştı? Adanaspor taraftarına ve yönetimine her türlü zorluğu çıkarmaktan geri durmayan Adana Emniyeti, tüm bunlar olurken neden üç maymunu oynadı? Adana Emniyeti'nin bu sessizliği, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarında yer alan 'Emniyet Müdürleri, Soylu'nun oğlunun karşısında önünü ilikliyor' cümlesini desteklemez mi?

Şehrin diğer takımının yine tam kapanma döneminde Adana'nın bir çok noktasında gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamalarına tam müsamaha gösteren Adana Emniyeti, gerekli izinlerin alındığı 7 Temmuz Adanasporlular Günü kutlamalarında adeta taraftarlarımıza birer eylemci gibi tavır takınmış, hatta daha ileri giderek darp etmişlerdi. Adana Emniyeti'nin uyguladığı çifte standart ve akıl almaz tutumu, Adana halkının Türk Polis Teşkilatı'na olan güvenini derinden sarsmaktadır.

Tüm bu usulsüzlükleri ve çifte standartı 'Önceliğimiz Sağlık' başlığı altında paylaşım atıp konuyu kapatmaya çalışan, tabiri caizse salağa yatan bu güruha salağa anlatır gibi anlattığımızı düşünüyoruz!

Cümlelerimizi Pir Sultan Abdal'ın sözleriyle noktalamak istiyoruz: 'Yürü bre hızır paşa, senin de çarkın kırılır, güvendiğiniz padişahınız, o da bir gün devrilir...'"