ADD, Atatürk'ü deprem bölgesinde andı
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmir Şubesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü 82. ölüm yıldönümünde İzmir'deki depremzedelerle birlikte andı.
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmir Şubesi tarafından İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan çadır kentte 10 Kasım etkinliği düzenlendi. Depremden etkilenen çocuklar için kurulan oyun alanında düzenlenen anma töreninde Atatürk saygı, özlem ve minnetle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü 82. ölüm yıldönümünde depremzedelerle birlikte anan ADD'liler, çocuklarla için etkinlikler düzenleyip, onlara kitap hediye ettiler.
Etkinlikte, Mustafa Kemal Atatürk’ün izinin bu topraklardan ve kalplerden asla silinemeyeceğini bir kez daha gösterdiklerini belirten vatandaşlar, “Ulu önderin fikirlerinin yılmaz bekçisi olduklarını” dile getirdiler. ADD'liler ise "Atamızı her an her koşulda anıyoruz" ifadeleri kullandı.
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