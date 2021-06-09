Adli kontrol şartıyla serbest kaldıktan sonra firar eden Muhammed Öztürk, tehditlere devam ediyor

09 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

İstanbul’da 15 yaşındaki yeğeni S.G’yi 6 yıl boyunca istismar ettiği öne sürülen Muhammed Öztürk (35) adli kontrol şartıyla serbest kaldıktan sonra kaçtı.

Firarda olan zanlının sosyal medya üzerinden müvekkili ve kendisini tehdit ettiği öne süren avukat Sena Özçolak Kaymaz, suç duyurusunda bulundu.

Zanlının 2 yıldır yakalanmamasına tepki gösteren S.G’nin babası Ahmet G., “ Tutuklu yargılanması gereken zanlı serbest bırakıldı. İki yıldır aranıyor ama bulunamıyor. Sanık yakalanıp hak ettiği cezayı alana kadar bize huzur yok” dedi.

İstanbul’da yaşayan S.G (15), 2 yıl önce 4 yaşından 10 yaşına kadar dayısı Muhammed Öztürk’ün cinsel istismara maruz kaldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ailenin itirazı üzerine 11 Temmuz 2019 tarihinde hakkında tutuklanma kararı çıkarılan Muhammed Öztürk, kayıplara karıştı. 2 yıldır yakalanamayan Öztürk hakkında “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlamasıyla İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkemeye sunulan İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı’nın raporunda, S.G’nin 9 yaş öncesi birçok kez kronik bir şekilde dayısı tarafından cinsel istismara maruz kaldığını tutarlı bir şekilde anlattığı belirtildi. Adli Tıp 6. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan mütalaada ise “S.G’nin mağduru bulunduğu olay nedeniyle ruh sağlığının bozulduğu ve mağduru bulunduğu olayda beyanlarına itibar edilmesine engel tıbbi bir neden olmadığı” belirtildi.

‘BU KORKUYLA YAŞAMAK İSTEMİYORUM’

Son duruşmada uğradığı istismarı anlatan S.G, “4 yaşındayken annanemin evinde ‘bir şey söyleyeceğim sana’ diyerek beni odaya çağırdı ve kapıyı kitledi. Özel bölgelerime dokundu. Sonrada bana ‘birisine söylersen seni öldürürüm’ dedi. Bana sürekli cinsel içerikli videolar izletiyordu. Tehdit ettiği için yaptıklarını kimseye anlatamadım. Beni öldürür diye korkuyorum. Artık bu korkuyla yaşamak istemiyorum” dedi. Mağdurun ablası E.G, ise “Kardeşim bana hiç bunları anlatmadı. Ancak dayımdan hep korkardı, onunla aynı ortamda olmak istemezdi. Hep tedirgindi ve sürekli ağlardı. Kardeşimin makatından kan geldiği için birkaç kez hastaneye götürmüştük. Bu nedendenmiş” dedi. Dava 12 Ekim’e erteledi.

Cumhuriyet’e konuşan mağdurun babası Ahmet Güç, cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan sanıkların tutuksuz yargılanmaması gerektiğini vurgulayarak, “Serbest bırakılmasaydı asla kaçamazdı. İki yıldır aranıyor ama bulunamıyor. Adalet istiyorum. Kızımın başına böyle bir şey geldiği için çok üzgünüm. Sanık yakalanıp hak ettiği cezayı alana kadar bize huzur yok” dedi.

''15 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU ÖZ DAYISINA KARŞI SAVUNMAM GEREKÇESİYLE TEHDİTLERE MARUZ KALDIM''

Mağdurun avukatı Sena Özçolak Kaymaz, firardaki sanığın sosyal medya üzerinden mağdurun ailesi ve kendisini tehdit ettiğini belirterek, sanık hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Kaymaz, “Yargılamaya katılmayan şüpheli davanın takibini vekili üzerinden sürdürmektedir. Sanık, dosyada müşteki olan mağdur çocuğun ablasını, tanıkları sosyal medyadan taciz boyutuna ulaşacak şekilde rahatsız etti. 9 Ocak tarihinde Facebook adlı sosyal medya programının messenger uygulaması üzerinden tarafımı da mesajlar göndermiştir. Bu mesajlarda mağdur çocuk adına dosyaya sunmuş olduğum dilekçenin görsellerini kullanmış. Tarafıma hakaretler hakaretler etmiş, argo bir dille tehditte bulunmuştur. 6 Mayıs tarihinde ise adımı ve soyadımı google üzerinden aratmam sonucunda youtube adlı programda birçok fotoğrafımdan oluşan bir video ve açıklama kısmında ise kimlik numaram ile ‘istediğiniz kadar yasadışı işler yapabilirsiniz, hak edene hak ettiğini vermek gerek’ yazıyordu. Şüpheli Muhammed Öztürk’e ulaşabilmek adına videoyu paylaşan hesabın sahibi M.Ç isimli şahsın telefon bilgilerine ulaştım. Görüşmeler sonucunda M.Ç isimli şahsın beni tanımadığını, Adıyaman’da ikamet ettiğini, Muhammed Öztürk’ü bizzat tanıdığını ve Öztürk’e telefonunu e-devlete girmesi için birkaç kez kere verdiğini söyledi. Akabinde Öztürk’ün avukatını ile görüşerek videonun kaldırılmasını talep ettim. Kısa bir süre sonra suç içerikli video yayından kaldırıldı. 15 yaşındaki kız çocuğunu öz dayısına karşı savunmam gerekçesiyle haksız suçlamalara, hakarete ve tehditlere maruz kalmış bulunmaktayım. Ne pahasına olursa olsun mağdur çocuğun korunmasında üzerime düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğim” diye konuştu.