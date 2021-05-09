Adli psikologlar açıkladı: Şehri doğaya tercih etmek psikopatlıkla ilişkili
Uzmanlar, psikopatinin doğaya bağlılıkla ters orantılı olduğunu ve şehri doğaya tercih eden kişilerin "karanlık" kişilik özelliklerine sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ifade etti.
Bilim insanları, şehir yaşamını
doğaya tercih eden kişilerin "psikopat" olma ihtimalinin daha yüksek
olduğunu ortaya koydu.
Independent Türkçe'nin derlediği habere göre Derby Üniversitesi’nden adli psikologlar,
539 Britanyalının iki farklı çalışmada toplanan verilerini analiz etti. Bu
çalışmalarda katılımcılar şehir, banliyö ve kırsal bölgelerin hangisinde
yaşamayı tercih ettiğini açıklamıştı. Bireylerin kişilik özelliklerini ve
doğayla ilişkilerini saptamak için de anket yapılmıştı.
Journal of Environmental
Psychology adlı hakemli bilim dergisinde yayımlanan bulgular, sadizm veya
narsisizm gibi kişilik özelliklerinin şehir yaşamını tercih etmeyle ilişkili
olduğunu gösterdi. Araştırma ekibi, doğayla bağlantısı olmadığını düşünen
kişilerin "karanlık" kişilik özelliklerine sahip olma ihtimalinin
daha yüksek olduğunu da buldu.
Araştırma ekibi makalede
"Psikopati, doğaya bağlılıkla ters orantılıdır" diye yazdı.
"Doğayla ilişkimizdeki
problemler hızlı tempolu yaşam sebebiyle gittikçe artıyor" diyen
araştırmanın yazarlarından Dean Fido, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ancak doğayı seven kişilerin daha sağlıklı olduğunu, başkalarına karşı
empatiyle yaklaştığını; stresten, anksiyeteden ve depresyondan daha az mustarip
olduğunu biliyoruz. Bu bireylerin, psikopati gibi doğası gereği daha 'karanlık'
algılanan kişilik özelliklerini pek barındırmadığını görüyoruz.”
Öte yandan Fido, psikopatlık
eğilimlerinin her zaman "sapkın ve tehlikeli" olmadığını söyledi ve
bu durumu şöyle açıkladı:
“Zira fazlasıyla psikopati özellikleri gösteren pek çok insan, baskı
altında sakin kalabilme ve duygusal olmayan kararlar verme kabiliyetleri
sayesinde tıpta (örneğin cerrahlar) ve orduda görev alıyor.”
Peki şehirde yaşayanlar doğayla bağları olmadığı için mi daha psikopat oluyor yoksa doğanın eksikliği mi bu kişilerde psikopatlık özelliklerinin görülmesine yol açıyor? Araştırmacılar bu soruların cevabını bilmiyor ve bu konuda daha fazla çalışması yapılması gerektiğine işaret ediyor.
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