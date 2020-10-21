Adnan Oktar'ın Ankara'daki evlerinden milyon dolarlık 'fosil' çıktı
Adnan Oktar cemaatine ait Ankara'daki iki evde 10 milyon dolar değer biçilen 879 adet 'fosil' ele geçirildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" suçlarından cezaevinde tutuklu bulunan Adnan Oktar'a yakınlığı ile bilinen suç örgütü üyesi bir şüphelinin, Türkiye'ye kaçak yollarla getirdiği 'fosil'leri Pursaklar'daki dubleks bir evde sakladığını belirledi.
Şüphelinin bunları örgütün maddi varlığını sürdürebilmesi için piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler, örgüte ait bir ikamete yaptıkları operasyonda 802 parça bitki-hayvan fosili ele geçirdi.
Operasyonda örgüt üyeliğinden cezaevinde tutuklu bulunan O.B.Y. ve ikamet sahibi H.K'ye adli işlem yapıldı.
879 PARÇA
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle farklı bir adreste de yine aynı tarihi değere sahip fosillerin bulunduğu belirlendi. Söz konusu evde yapılan aramalarda ise 77 parça bitki-hayvan fosili ile çeşitli hayvanlara ait kafatası fosilleri ele geçirildi.
Operasyon kapsamında suç örgütü üyeliğinden cezaevinde tutuklu bulunan H.F.M ile ikamet sahibi Y.Ö'ye adli işlem uygulandı.
Operasyonlarda ele geçirilen ve fosil olduğu belirtilen 879 parçanın piyasa değerlerinin yaklaşık 10 milyon dolar olduğu tespit edildi.
Bu fosillerin MTA Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef'de yayınlanan skandal görüntülere tepki
- Aytun Çıray'dan Meral Akşener'e yanıt gecikmedi
- Şener'den Erdoğan'a: Aman, dokunma sakın!
- Hollywood efsanesi Robert Redford’ın acı günü
- Yeni Zekeriya Öz, Akın Gürlek'tir
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- 'Yüzyılın projesi' meğer yokmuş!
- DSÖ yeni tehdidi açıkladı
- Zindaşti’nin yeğeni kaçırıldı
- Derin kırılma
Video Haberler
- Bisiklete böyle bindi, gözaltına alınınca ülke karıştı
- Utandıran görüntü için istenen ceza belli oldu
- Laf atma cinayetinde milli sporcunun cezası belli oldu
- “Pis Araplar” deyip bıçakla saldırdılar!
- Önünü kestiği sürücüye küfürler edip yumrukla saldırdı
- Üç CHP milletvekilinden gazeteciler için ortak çağrı
- Genç kızı takip edip taciz etti
- Kutup ışıkları uzaydan böyle görüntülendi
- Böcek'in sağlık durumuna ilişkin önemli açıklama
- AKP'nin Sen Kimsin kampanyasına kadınlardan yanıt
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef'de yayınlanan skandal görüntülere tepki
- Aytun Çıray'dan Meral Akşener'e yanıt gecikmedi
- Şener'den Erdoğan'a: Aman, dokunma sakın!
- Hollywood efsanesi Robert Redford’ın acı günü
- Yeni Zekeriya Öz, Akın Gürlek'tir
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- 'Yüzyılın projesi' meğer yokmuş!
- DSÖ yeni tehdidi açıkladı
- Zindaşti’nin yeğeni kaçırıldı
- Derin kırılma