Afgan direnişçilerden Taliban'ın Penşir'i tamamen ele geçirdiği iddialarına ret
Taliban'ın, Afganistan'daki direniş güçlerinin son kalesi olan Penşir Vadisi'ni tamamen kontrol altına alındığına yönelik açıklaması, bölgede Taliban'a direnen yerel Afgan gruplar tarafından yalanlandı.
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit Twitter'dan paylaştığı iletisinde, bölgede kalan son direniş merkezlerini de ele geçirerek, rakiplerini kaçmaya zorladıklarını öne sürmüştü.
Söz konusu iddia, Ahmed Mesud liderliğindeki Afganistan Ulusal Direniş Cephesi (NRF) tarafından yalanlandı. NRF adına Twitter'dan yayınlanan açıklamada, direniş güçlerinin vadi boyunca "tüm stratejik pozisyonlarını koruduğu ve savaşmaya devam ettiği" duyuruldu.
Taliban’s claim of occupying Panjshir is false. The NRF forces are present in all strategic positions across the valley to continue the fight. We assure the ppl of Afghanistan that the struggle against the Taliban & their partners will continue until justice & freedom prevails.— National Resistance Front of Afghanistan (@nrfafg) September 6, 2021
Taliban'ın ülkede iktidarı ele geçirmesinin ardından kontrolü dışında kalan son eyalet olan Penşir'de çatışmalar sürüyor. Başkent Kabil'in yaklaşık 144 kilometre kuzeyinde yer alan dağlık bölge, zengin doğal kaynakları ile biliniyor.
Binlerce iyi silahlanmış savaşçıya sahip olduğu öne sürülen ve iki haftadır Penşir'de Taliban'a direnen NRF lideri Ahmed Mesud son olarak örgüte ateşkes teklif etti ve silah bırakmaya hazır olduklarını bildirdi. Taliban bu talebe cevap vermedi.
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