Afgan direnişçilerden Taliban'ın Penşir'i tamamen ele geçirdiği iddialarına ret

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit Twitter'dan paylaştığı iletisinde, bölgede kalan son direniş merkezlerini de ele geçirerek, rakiplerini kaçmaya zorladıklarını öne sürmüştü.

Söz konusu iddia, Ahmed Mesud liderliğindeki Afganistan Ulusal Direniş Cephesi (NRF) tarafından yalanlandı. NRF adına Twitter'dan yayınlanan açıklamada, direniş güçlerinin vadi boyunca "tüm stratejik pozisyonlarını koruduğu ve savaşmaya devam ettiği" duyuruldu.

Taliban’s claim of occupying Panjshir is false. The NRF forces are present in all strategic positions across the valley to continue the fight. We assure the ppl of Afghanistan that the struggle against the Taliban & their partners will continue until justice & freedom prevails.