Afgan direnişçilerden Taliban'ın Penşir'i tamamen ele geçirdiği iddialarına ret

Taliban'ın, Afganistan'daki direniş güçlerinin son kalesi olan Penşir Vadisi'ni tamamen kontrol altına alındığına yönelik açıklaması, bölgede Taliban'a direnen yerel Afgan gruplar tarafından yalanlandı.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2021 Pazartesi, 12:10
Afgan direnişçilerden Taliban'ın Penşir'i tamamen ele geçirdiği iddialarına ret
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Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit Twitter'dan paylaştığı iletisinde, bölgede kalan son direniş merkezlerini de ele geçirerek, rakiplerini kaçmaya zorladıklarını öne sürmüştü.

Söz konusu iddia, Ahmed Mesud liderliğindeki Afganistan Ulusal Direniş Cephesi (NRF) tarafından yalanlandı. NRF adına Twitter'dan yayınlanan açıklamada, direniş güçlerinin vadi boyunca "tüm stratejik pozisyonlarını koruduğu ve savaşmaya devam ettiği" duyuruldu.

Taliban'ın ülkede iktidarı ele geçirmesinin ardından kontrolü dışında kalan son eyalet olan Penşir'de çatışmalar sürüyor. Başkent Kabil'in yaklaşık 144 kilometre kuzeyinde yer alan dağlık bölge, zengin doğal kaynakları ile biliniyor.

Binlerce iyi silahlanmış savaşçıya sahip olduğu öne sürülen ve iki haftadır Penşir'de Taliban'a direnen NRF lideri Ahmed Mesud son olarak örgüte ateşkes teklif etti ve silah bırakmaya hazır olduklarını bildirdi. Taliban bu talebe cevap vermedi.


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