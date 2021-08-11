Erdoğan'ın katıldığı canlı yayında 'prompter' ve 'suflör' detayı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Kanal D-CNN TÜRK ortak yayınında prompter detayı dikkat çekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Erdoğan'ın katıldığı canlı yayına ilişkin "Prompterlar, fısıldamalar havada uçuşuyor. Topluma ısrarla bir başarı var havası yansıtılmaya çalışılıyor ancak olmuyor olmuyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2021 Çarşamba, 22:29
Erdoğan'ın katıldığı canlı yayında 'prompter' ve 'suflör' detayı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair gelişmeleri Kanal D-CNN TÜRK ortak yayınında değerlendirdi.

Erdoğan'ın yaptığı konuşmalarda bir noktaya bakarak konuşması prompterdan okuduğunu düşündürdü. Öte yandan yayın esnasında Erdoğan'a fısıldayarak sufle verilmesi dikkat çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Erdoğan'ın gazetecilerin sorularını yanıtladığı CNN Türk ve Kanal D ortak yayınına ilişkin attığı tweet'inde "Prompterlar, fısıldamalar havada uçuşuyor. Topluma ısrarla bir başarı var havası yansıtılmaya çalışılıyor ancak olmuyor olmuyor" dedi.

Video sosyal medyada gündem oldu.

Canlı yayında ekranın sol tarafında prompter görünüyor:


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