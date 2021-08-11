Erdoğan'ın katıldığı canlı yayında 'prompter' ve 'suflör' detayı

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 22:29

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair gelişmeleri Kanal D-CNN TÜRK ortak yayınında değerlendirdi.

Erdoğan'ın yaptığı konuşmalarda bir noktaya bakarak konuşması prompterdan okuduğunu düşündürdü. Öte yandan yayın esnasında Erdoğan'a fısıldayarak sufle verilmesi dikkat çekti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a canlı yayında 'suflör' eşlik etmesi dikkat çekti — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) August 11, 2021

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Erdoğan'ın gazetecilerin sorularını yanıtladığı CNN Türk ve Kanal D ortak yayınına ilişkin attığı tweet'inde "Prompterlar, fısıldamalar havada uçuşuyor. Topluma ısrarla bir başarı var havası yansıtılmaya çalışılıyor ancak olmuyor olmuyor" dedi.

Prompterlar, fısıldamalar havada uçuşuyor. Topluma ısrarla bir başarı var havası yansıtılmaya çalışılıyor ancak olmuyor olmuyor. pic.twitter.com/KFQon7JTjw — Onursal Adıgüzel (@onursaladiguzel) August 11, 2021

Video sosyal medyada gündem oldu.

Erdoğan'ın katıldığı canlı yayında 'prompter' detayı — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) August 11, 2021

Canlı yayında ekranın sol tarafında prompter görünüyor: