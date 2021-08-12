Akşener'den göçmenlere dert yanan yurttaşa yanıt

12 Ağustos 2021 Perşembe, 10:29

İYİ Parti lideri Meral Akşener, ziyaret ettiği bir esnaf ile yaptığı sohbeti paylaştı.

Esnaf, "Bu ülkede rahat yaşamak istiyorsan, yabancı olacaksın. Suriyeli olacaksın. Afgan, İngiliz olacaksın. Yoksa bu ülkede kendi vatandaşın köle” düşüncesini savundu. Akşener ise bu konuşmayı “Memleketimizin bel kemiği olan esnafımızı zor zamanlarında görmezden gelen, İnsanlarımızı kendi ülkesinde yabancı hissettiren iktidarın, iş bilmezliğini yüzlerine vurmaya devam edeceğim” notuyla paylaştı.

Akşener'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle: