Akşener'den göçmenlere dert yanan yurttaşa yanıt
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafla yaptığı sohbeti sosyal medya hesabından paylaştı. Esnafın, "Bu ülkede rahat yaşamak istiyorsan, yabancı olacaksın" sözleri dikkat çekti.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, ziyaret ettiği bir esnaf ile yaptığı sohbeti paylaştı.
Esnaf, "Bu ülkede rahat yaşamak istiyorsan, yabancı olacaksın. Suriyeli olacaksın. Afgan, İngiliz olacaksın. Yoksa bu ülkede kendi vatandaşın köle” düşüncesini savundu. Akşener ise bu konuşmayı “Memleketimizin bel kemiği olan esnafımızı zor zamanlarında görmezden gelen, İnsanlarımızı kendi ülkesinde yabancı hissettiren iktidarın, iş bilmezliğini yüzlerine vurmaya devam edeceğim” notuyla paylaştı.
Akşener'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
Memleketimizin bel kemiği olan esnafımızı zor zamanlarında görmezden gelen,— Meral Akşener (@meral_aksener) August 11, 2021
İnsanlarımızı kendi ülkesinde yabancı hissettiren iktidarın, iş bilmezliğini yüzlerine vurmaya devam edeceğim. #MilletBiziÇağırıyor pic.twitter.com/c8lFaFMwjb
Video Haberler
- Gaziantep'te oluşan hortum panik yarattı
- Özkoç'tan çok sert sözler: Beceriksizler, yüzsüzler!
- Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı
- Japonya’da karaya oturan yük gemisi ikiye bölündü
- İstanbul'da yangın! Ekipler müdahalede bulunuyor
- Şehre ulaşan koku panik yarattı
- Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi yurttaşlar kurtardı
- Sinop Ayancık'ta devlet hastanesinde tahliye anları
- Sinop'ta yurttaşlar insan zinciri oluşturarak kurtardı
- Bucak yanıyor! Alevler barajlara ulaştı!
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın katıldığı yayında prompter ve suflör detayı
- Karadeniz'de felaket: 'İlçemiz yok oluyor...'
- Mustafa Cengiz’den üzücü haber!
- Afgan göçmen hakkında yeni gelişme
- Ilıcalı yıllardır jüri yapmak istediği ismi ikna etti
- Erdoğan'ın danışmanından tuhaf 'göçmen' yorumu
- Erdoğan'ın Faiz oyunu
- Altındağ'da Suriyelilerin ev ve iş yerlerine saldırı
- Meteoroloji uyardı! Çok şiddetli yağış geliyor
- Bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu yaşamını yitirdi