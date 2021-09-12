Afgan popstar Aryana Sayeed İstanbul'a kaçışını anlattı: Beni kafamdan vur, Taliban'a verme!
Afganistan'ın ünlü şarkıcılarından Aryana Sayeed, Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesi sonrasında İstanbul’a kaçışını anlattı. Taliban kontrolünden geçmek için örtünüp kucağına tanımadığı bir çocuğu aldığını aktaran Sayeed, nişanlısına şu sözü söylediğini iletti: "Taliban götürmeye çalışırsa beni kafamdan vur."
Afganistan'da kadın hakları savunuculuğu ve kıyafetleri
nedeniyle radikal isimlerin öfkesine maruz kalan 36 yaşındaki Afgan pop yıldızı
Aryana Sayeed, Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından başkent Kabil’den
İstanbul’a nasıl kaçtığını anlattı.
İLK GİRİŞİM BAŞARISIZ
İstanbul’daki dairesinde AFP Ajansı’na konuşan şarkıcı
Aryana Sayeed, çok sevdiği Kabil’den filmlere konu olabilecek bir şekilde
kaçmış. Afganistan’da bir zamanlar selfie çektirmek isteyen hayranları
nedeniyle sokakta yürüyemeyen Sayeed’in Taliban’ın Kabil’e girmeye başladığı 15
Ağustos’ta ilk kaçma girişimi başarısız olmuş. Ertesi gün şansını yeniden
denemek istediğinde ise Taliban, havalimanının etrafını sarmıştı.
"ÖLMEKTEN HİÇ KORKMADIM"
NTV'de yer alan habere göre ünlü şarkıcı, kaçmayı başardığı günü şöyle anlatıyor:
“Nişanlım ve menajerim Hasib Sayed, ikinci bir arabada
benimle telsiz aracılığıyla iletişim kurmaya çalışıyordu. Ona ‘Eğer beni canlı
götürmeye çalışırlarsa beni vur. Sadece kafamdan vur’ dedim. Korktuğum tek şey
buydu. Ölmekten hiç korkmadım.”
TALİBAN’I ATLATMA PLANI
“Havalimanına giderken Taliban kontrol noktalarından geçmek
için kucağıma tanımadığım bir çocuk aldım, yüzümü örttüm ve normal bir aile
gibi görünmeye çalıştık. Kucağıma aldığım küçük çocuğa, eğer durdurulursak
onlara senin annen olduğumu söyleyeceksin. Benim Aryana olduğumu
söylememelisin, ben Freshta’yım dedim. Havalimanında insanlar birbirini
itiyordu, çocuklar vardı, küçük bebekler vardı, kadınlar hava ve yer
darlığından bayılıyordu.”
"ÖNCELİK AMERİKALILARDAYDI"
“ABD askerleri, önceliği Amerikan vatandaşlarına vererek
geçişlerine izin vermeyi reddetti, ancak bir tercüman, nişanlım Hasib’i tanıdı
ve askerlere, hayatı tehlikede olan büyük bir yıldızın nişanlısı olduğunu
söyledi. Böylece uçağa bindik.”
"KADINLAR DAHA BİLİNÇLİ"
Şarkıcı ve nişanlısı, sırasıyla Doha, Kuveyt ve ABD’ye
gittikten sonra dairelerinin bulunduğu İstanbul’a gelmiş. Afgan popçu, şimdiki
Afgan kadınlarının Taliban’ın 1996-2001’de ülkeyi en son yönettiği zaman
okuldan ve işten zorla aldığı kadınlardan daha eğitimli ve bilinçli olduklarını
söyleyerek “Afganistan’ın kadınları, 20 yıl önceki kadınlarla aynı değil” dedi.
"TALİBAN AYNI TALİBAN"
Aryana ayrıca bugünkü Taliban’ın eskisinden bir farkı
olmadığını belirterek, “Umarım dünya bunun değişen ya da yeni Taliban
olmadığını kısa sürede anlar” dedi. Taliban gelmeden önce de radikaller
yüzünden kendini ‘hapishanedeymiş gibi hissettiğini’ söyleyen Aryana Sayeed,
“Taliban etraftaysa kesinlikle kendime yer bulamam çünkü Taliban kana
susamıştır” diye konuştu.
"JENNIFER LOPEZ BUNLARI YAŞAMAMIŞTIR"
Jennifer Lopez ve Beyonce gibi ünlülerden esinlenen Aryana,
yine de onlarla doğrudan bir karşılaştırmadan yana değil ve şöyle diyor:
“Düşünün ki, bir müzik şovunda jüri üyesisiniz ve öldürülmemek için çelik yelek giymek zorundasınız. Sanırım benim hayatım onlarınkinden çok farklı. İsterdim ki, onlar gibi bir hayatım olsun, Afganistan gibi savaş ülkesinde doğduğunuz için kaderinizi nasıl suçlayabilirsiniz ki?”
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