Afganistan'da kadınlardan Taliban'a: 'Korkmuyoruz, birlikteyiz'

02 Eylül 2021 Perşembe, 14:27

Afganistan’da yönetimi ele geçiren cihatçı Taliban, geçen gün yeni hükümeti 2 gün içinde açıklayabileceklerini ve yönetimde kadın bakan olmayacağını duyurdu. Taliban geçen haftalarda ‘ılımlı’ açıklamalarda bulunsa da geçmişteki yönetiminde, kadın ve azınlık haklarının ciddi şekilde kısıtlamıştı.

Afganistan'ın Herat kentinde onlarca kadın, haklarının korunması için gösteri düzenledi. Kadınlar, çalışma hakkı ve yeni hükümete katılımın olmaması nedeniyle Taliban'a meydan okuyan bir protestoyla sokaklara çıktı.

Protestoya tanık olan bir AFP muhabiri, "Eğitim, çalışma ve güvenlik hakkımızdır" sloganlarının atıldığını belirtti.

"Korkmuyoruz, birlik içindeyiz" diyen kadınlardan Basira Taheri, AFP'ye verdiği demeçte, Taliban'ın yeni kabineye kadınları dahil etmesini istediğini söyledi.

Katar'da AFP'ye konuşan Tolo News medya grubunun eski sunucusu Beheshta Arghand, "Uluslararası topluma şunu söylemek istiyorum - lütfen Afgan kadınları için (yapabileceğiniz) her şeyi yapın" ifadelerini kullanmıştı.