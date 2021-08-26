MSB'den Kabil Havalimanı'ndaki patlama hakkında açıklama

26 Ağustos 2021 Perşembe, 17:21

Afganistan'ın Kabil Havalimanı'nda IŞİD tarafından saldırı düzenlenmesi riskine karşı ABD ve müttefikleri insanlara havalimanından uzak durma çağrısında bulunmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Kabil Havalimanı dışında bir patlama geldiğini duyurdu. Pentagon'dan yapılan açıklamada, ölü ve yaralılara ilişkin henüz net bir bilginin olmadığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada ise, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur" denildi.

