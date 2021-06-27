AFP foto muhabiri Bülent Kılıç: Yaşadığım sürece bunun mahkemede hesabı verilecek

27 Haziran 2021 Pazar, 00:53

İstanbul Taksim'de 19. Onur Yürüyüşü'nde polisin sert müdahalesi ile gözaltına alınan Fransız haber ajansı AFP'nin foto Muhabiri Bülent Kılıç serbest bırakıldı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıç şu ifadeleri kullandı:

"Canıma kast edilmeye çalışıldı, nefesim kesilmek istendi, bana bunu yapandan, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları, her ne ise, bu Dünya’da hangi mahkemeyse hesap soracağım, yaşadığım sürece bunun mahkemede hesabı verilecek. Ulu Divan’a kalmayacak.#NefesAlamıyorum #Pride2021"

Canıma kast edilmeye çalışıldı, nefesim kesilmek istendi, bana bunu yapandan, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları, her ne ise, bu Dünya’da hangi mahkemeyse hesap soracağım, yaşadığım sürece bunun mahkemede hesabı verilecek. Ulu Divan’a kalmayacak.#NefesAlamıyorum #Pride2021 — Bulent KILIC (@Kilicbil) June 26, 2021

Taksim'deki Onur Yürüyüşü'nü görüntülemek için alanda bulunan AFP muhabiri Bülent Kılıç da ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı. Polisin, boğazına diziyle baskı uyguladığı Kılıç'ın, 'Nefes alamıyorum' diye seslendiği duyulmuştu.

Kılıç'ın avukatı Zelal Pelin Doğan, Kılıç'ın serbest bırakıldığını, resmi bir gözaltı yapılmadığını ama müvekillinin hukuka aykırı bir şekilde tutulduğunu dile getirdi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ise, Kılıç'ın serbest bırakıldığını duyurdu. TGS’den yapılan açıklamada, “Üyemiz Bülent Kılıç sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı. Şu an kendisine işkence eden ve kamerasına zarar veren polisler hakkında şikâyette bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

TEPKİ GÖSTERİLDİ

Sendika, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Taksim’deki #onurhaftasi yürüyüşünü takip eden AFP Muhabiri Bülent Kılıç boğazına basılıp nefessiz bırakılarak gözaltına alındı. Üyemizin derhâl serbest bırakılmasını ve sorumlu polisler hakkında işlem yapılmasını talep ediyoruz!" ifadelerini kullanmıştı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu yaptığı açıklamada, "Kılıç'ın boğazına basılıp nefessiz bırakılarak gözaltına alınmasını kınıyoruz. Kılıç'ın derhâl serbest bırakılmasını ve sorumlulara işlem yapılmasını istiyoruz" dedi.

DİSK Basın-İş açıklamasında, "Taksim'de ters kelepçe yapılarak gözaltına alınan AFP muhabiri Bülent Kılıç derhal serbest bırakılsın. Bu yıl da Onur Yürüyüşü engellemeye çalışılıyor. Hâlâ süren müdahalede gazeteciler darp ediliyor, görüntü almaları engelleniyor" ifadelerini kullandı.