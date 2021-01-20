Afşin Hatipoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya yanıt

20 Ocak 2021 Çarşamba, 07:46

Saldırıya uğrayan Afşin Hatipoğlu, KRT'deki Şimdiki Zaman programında Soylu'nun “Avukat Afşin Hatipoğlu çok kişisel nedenlerle saldırıya uğradı” iddiasına yanıt verdi.

Hatipoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Bugün yazar Fuat Uğur, Süleyman Soylu’yu işaret ederek, “Afşin Hatipoğlu’na yapılan saldırı, kişisel husumetten kaynaklanmaktadır, hukuki problem olur diye detaylarını vermek istemiyorum” şeklinde bir yazı kaleme aldı.

Yazı üzerine Bakırköy Başsavcılığı‘na gittim dosyayı inceledim. Taksici dışında hiç kimsenin ifadesinin olmadığını, herhangi bir saldırganın gözaltına alınmadığını, kimsenin yakalanmadığını, herhangi bir kamera kaydının olmadığını, herhangi bir delilin olmadığını bizzat gördüm.

Başsavcıvekili ile yaptığım görüşmede, “Benimle ilgili ne varsa ortaya çıkartın. Ben buradayım, ben kimmişim ben de öğreneyim” dedim.

Şimdi T.C İçişleri Bakanı’na soruyorum:

1- Tek bir ifadenin olmadığı dosyadan hangi somut delil ile bu açıklamayı yapıyorsunuz?

2- Bu kadar derin ve ince bilgiyi getiren kişiler, saldırganların bilgisini size niye vermedi?

3- Bu bilgiye vakıf olduğunuza göre saldırganları bildiğiniz halde savcılığa bildir miyor musunuz?

4- Kişisel husumetten kaynakladığı varsaydığınız olay, hane önünde, gece vakti, tasarlanarak, pusu kurularak yapıldığında sizin nazarınızda suç sayılmıyor mu?