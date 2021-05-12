Afyonkarahisar'da tartıştığı polisi görüntüleyen yurttaşa gözaltı

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 15:52

Afyonkarahisar kent merkezinde bulunan kavşakta aracıyla geçen bir yurttaştan polis uygulama noktasında durdurularak izin belgesini ibraz etmesi istendi.

Polisle tartışmaya başlayan yurttaş, bu esnada cep telefonunu çıkartarak görevli memurları görüntülemeye başladı.



Polis ekipleri İçişleri Bakanlığı’nın görevli kolluk kuvvetlerinin görüntülenmesini yasakladığını hatırlatarak müdahale etti.



Olay yerine Asayiş Şubesi ekiplerinin sevk edilmesi üzerine şahıs ve beraberindekiler ifadesi alınmak üzere Milli Birlik Polis Karakolu’na götürüldü.