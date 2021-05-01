Şiddeti görüntüleyen gazeteciye, polis genelgeyi hatırlattı

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 11:48

1 Mayıs 'ta Taksim'e çıkmak isteyen gruba polis sert müdahalede bulundu. Orantısız şiddeti görüntüleyen Sultan Eylem Keleş isimli muhabirin polis şiddetini görüntülemesi sırasında bir polisin genelgeyi hatırlatması kameraya yansıdı.

Görüntü almaya çalışan Keleş'in ''Gazeteciyiz, işimizi yapıyoruz'' itirazı üzerine, polisler ''Genelge talimatı var'' dedi.

DİSK'TEN BASIN-İŞ'TEN TEPKİ

DİSK Basın - İş sosyal medyada hesabından yaşanan duruma, "1 Mayıs'ta çekim yapan gazeteci arkadaşlarımız polis tarafından engelleniyor, üyemiz Sultan Eylem Keleş'in ''Gazeteciyiz, işimizi yapıyoruz'' itirazı üzerine polisler ''Genelge talimatı var'' dedi. Tekrar ediyoruz; Emniyet'in genelgesiyle gazetecilik faaliyeti engellenemez!" mesajıyla tepki gösterdi.

GENELGE NE ANLAMA GELİYOR?

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, eylemler sırasında polislerin görüntülerini ya da seslerini kaydeden kişilerin engellenmesi ve haklarında adli işlem yapılmasına karar verildiği bilgisi yer alıyor.

Söz konusu genelgede, görevli polislerin ve sivillerin ses ve görüntü kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının, "özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği" savunulurken, ses ve görüntü almanın da görevi yapmayı engellediği öne sürüldü.

Genelgede, "Personelimizin görevini ifa ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına tevessül edecek danışlara fırsat vermemeleri, eylemin veya durumun niteliğine göre kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanuni şartlar oluştuğunda adli işlem yapmaları gerektiği hususlarında tüm personelimizin bilgilendirilmesi” ifadelerine yer verildi.