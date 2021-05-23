Ağar'dan Erdoğan'lı paylaşım: "Omuz omuza verince..."

Sedat Peker'in suçlamalarının odağındaki isimlerden biri olan AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otomobil sürdüğü anlara ait görüntüsünü paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
23 Mayıs 2021 Pazar, 17:10
Ağar'dan Erdoğan'lı paylaşım:
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Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Youtube kanalı üzerinden yayınladığı 7. videoda ortaya attığı yeni iddialar Türkiye gündeminin ilk sırasına yerleşirken, AKP Elazığ Milletvekili ve İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfü Tolga Ağar'dan dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi.

AKP'li milletvekili Ağar, Twitter hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Kuzey Marmara Otoyolu'nda direksiyon başındaki görüntüsünü paylaştı.

Zülfü Tolga Ağar, paylaşımında görüntüyle birlikte Erdoğan'ın otomobili sürerken dinlediği türküde geçen "Gönül gönüle değince, omuz omuza verince, dönüp Hakk’a yürüyünce yol mu dayanır…" sözlerine de yer verdi.

Ağar'ın paylaşımını yorumlara kapatması da ayrıca dikkat çekti.


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