Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ifadesi alınmaya başlandı
"Tosuncuk" olarak bilinen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın ifadesinin alınmasına başlandı. Hazırlanan 60 sayfa sorudan soruların sorulduğu Mehmet Aydın'ın ifade işlemine 3 avukatın katıldığı öğrenildi.
Çiftlik Bank vurgunu sonrası ortadan kaybolan Mehmet Aydın, Türk Konsolosluğu'na teslim olduğu Brezilya'dan cumartesi günü akşam saat 22.05'te Türkiye'ye getirildi. Uçakta kendisini getiren İnterpol polisi tarafından İstanbul polisine teslim edilip kelepçelenen Mehmet Aydın daha sonra sorgusunun yapılacağı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
İFADESİNE BAŞLANDI
İki gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tutulan Mehmet Aydın'ın sorgusuna saat 22.00'de başlandı. Aydın'ın getirdiği yaklaşık 300 sayfa evrakın incelenmesi ve müfettiş raporları ile karşılaştırılması sonrası, 60 sayfadan oluşan soru hazırlandığı öğrenildi. Mehmet Aydın 3 avukat eşliğinde alınan ifade işlemi sürüyor.
Bu arada, Mehmet Aydın'ın 128 kişinin yeni suç duyurusunda bulunduğu için mali şubede sorgulandığı vurgulandı.
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