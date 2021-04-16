Ağbal’ın 128 milyar dolar sorgusundan gittiği ortaya çıktı!

16 Nisan 2021 Cuma, 10:28

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak Merkez Bankası’nın faizleri %19’da sabit tutmasını CHP Ekonomi Masası TV’ye değerlendirdi. Öztrak, “Önce şunu belirteyim, faizlerin %19’da sabit tutulması Naci beyin 2 puan faiz artırdığı için görevden alınmadığını gösterdi. Demek ki Merkez Bankası kasasından buharlaşan 128 milyar doları araştırın dediği için görevden alınmıştır, bu ortaya çıkmıştır.” dedi.

Öztrak konunun son derece ciddi bir mesele olduğunu, bilinen usullerin dışında çıkış yapan bir para olduğunu ve bunun bir ‘finansal skandal’ olduğunun altını çizdi. Bunun araştırılmasını isteyen Merkez Bankası başkanının görevden alınmasının ekonomiye duyulan güvenin azalması anlamına geleceğini belirtti.

Öztrak faizin sabit tutulmasına rağmen Türkiye’de dünyanın en yüksek faizlerinden birisinin geçerli olduğunu söyleyerek, “Millet yüksek faiz ve kur sarmalı arasında eziliyor”dedi.

CHP Sözcüsü, önümüzdeki dönemde hükümetin faizleri artırmak zorunda kalacağını ancak ekonominin bu yüksek oranları taşımasının imkansız olduğunu da belirtti. Öztrak, “Hem işsizlik azalsın diyeceksiniz hem de faizi artıracaksınız, bu olmaz.” diyerek esnafın, çiftçinin, şirketlerin oldukça sıkıştığını söyledi.

Öztrak, çıkış için saydam, güven yaratacak, ciddi çapaları olan bir program gerekli olduğunu geçmişte söylediklerini ama hükümetin Merkez Bankası başkanını görevden aldığını bunun da güven ortamını bitirdiğini söyledi.

Öztrak, çıkış için 3 şartı şöyle sıraladı:

1-Tek adam vesayet rejimden kurtulmak, güçlü parlamenter sistem inşa etmek.

2-Yeni kurumlar.

3-Yeni kadrolar.

Anılan şartları mevcut hükümetin yapamayacağını zira AKP’nin metal yorgunu bir parti olduğunu söyleyen Öztrak, “128 milyar dolar buhar olup gitmiş, bunun hesabını sorunca ana muhalefet partisi binalarına vinçlerle, kirpilerle saldırıyorlar, bununla güven nasıl sağlanacak? Nerede demokrasi hukuk devleti?” diye sordu.

128 milyar dolar konusunda ise, “Merkez bankası arka kapıdan çıkıp kamu bankalarına giderek oradan da bazısı piyasa koşullarında, bazısı piyasa koşulları dışında bu paralar kimlere gitti, açıklayın diyoruz.” diyen Öztrak Pandemi koşullarından önce rezervin satılmaya başlandığını işaret etti.

“Ortada bir kamu zararı var bunun hesabın verilmesi lazım” diyen Öztrak “2019’da 30 milyar dolardan fazla satış yapıldı, ne vardı o zaman? İstanbul Seçimleri vardı. Bugüne kadar hiçbir iktidar böyle satış yapmadı.” dedi.

Öztrak, “2002’de komisyon kurup 2001 yılında Merkez Bankası’nın sattığı 5 milyar doları soracaksınız, biz şimdi 128 milyar doları sorunca benim binalarımı basıp afişleri indireceksiniz, bu demokrasinin işlemediğini gösterir.” şeklinde konuştu.